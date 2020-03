Eerdere geruchten wezen al op een release voor Warzone in Call of Duty: Modern Warfare op dinsdag 10 maart. Dat lijkt te kloppen, want de Classified tab in het menu van de game is nu voorzien van een countdown, die aftelt naar morgenmiddag 16:00 uur.

Naar verwachting gaat Warzone dan live en dat is op zich opvallend, gezien de meeste updates voor de game meestal pas in de avond beschikbaar zijn. Wellicht om iedereen die dag nog in Warzone te kunnen laten duiken, gaat het eerder live dan 19:00 uur.

Naar verwachting komt er later vandaag nog een trailer online van Warzone.