Na eerdere geruchten en het verschijnen van een countdown in Call of Duty: Modern Warfare is het nu een feit: Warzone komt morgenmiddag naar de shooter, zo laten Activision en Infinity Ward weten middels een trailer.

De trailer kan je hieronder bekijken en die doet ook het eerdere gerucht van free-to-play bevestigen, de Warzone modus zal voor iedereen beschikbaar zijn. Morgenmiddag om 16:00 uur gaat Warzone live in Call of Duty: Modern Warfare.