Sony PlayStation heeft in de afgelopen jaren veel exclusieve games voor de PlayStation platformen uitgebracht die enerzijds uitblonken in kwaliteit en anderzijds in goede verhaalvertelling. Het waren voornamelijk singleplayer games, maar games veranderen, net zoals de markt en daar zal Sony zich op aanpassen.

Met de komst van de PlayStation 5 staat Sony open voor nieuwe experimenten en ideeën om te zien wat werkt. Tegelijkertijd blijven ze wel gedreven om singleplayer exclusives van hoge kwaliteit te maken met een nadruk op een sterk narratief. Dit zegt Hermen Hulst in een interview op het PlayStation Blog.

Met andere woorden: de manier waarop Sony met zijn eigen IP’s omgaat en ook zijn studio’s toelaat om met nieuwe IP’s te komen, zullen ze voort blijven zetten na de introductie van de PlayStation 5. Ook blijven ze singleplayer games trouw, maar nieuwe innovatieve concepten zijn zeker niet uitgesloten.

“We’re very committed to dedicated hardware, as we were before. We’re gonna continue to do that. And we’re very committed to quality exclusives. And to strong narrative-driven, single-player games.”

“At the same time, we’re going to be very open to experimentation, to new ideas. Just trying things out to see what works. I think that’s also very much part of the DNA of Worldwide Studios.”