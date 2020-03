Voor Zombie Army 4: Dead War is een Season Pass beschikbaar, maar Rebellion heeft buiten een beknopte omschrijving nooit exact aangegeven wat je hiermee krijgt. Dat is nu niet langer het geval, want de ontwikkelaar heeft nu eindelijk prijsgegeven wat je allemaal mag verwachten als je deze pas hebt aangeschaft.

De Season Pass zal op vier verschillende data extra content droppen. De eerste uitbreiding is nu beschikbaar en geeft je onder andere een nieuwe missie en een nieuwe map voor de Horde modus. De volgende uitbreidingen zullen in april, mei en de zomer uitkomen.

Wat deze allemaal met zich mee zullen brengen is als volgt:

Nu beschikbaar



Campagne missie: Terror Lab

American Sea Captain

PPSH Submachine Gun bundel

M1 Semi-auto Carbine bundel

Molten Lava wapen skins

Klassiek Boris outfit

Gratis Horde map: Undead Wood

April 2020

Campagne missie: Blood Count

Renegade Officer

Bloodsoaked wapen skins

Gas Mask Headgear bundel

Mortar Shotgun bundel

Mei 2020

Missie pakket #3

Personage pakket #3

Personage skins #3

Wapen pakket #3

Wapen pakket #9

Wapen skins #4

Zomer 2020