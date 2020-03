De Uncharted-film, er is veel over gezegd en geschreven, maar het project gaat nu echt van start. Eerder was al bekend dat het filmen snel zou beginnen, maar Sony zelf is er eigenlijk vrij stil over. Via het PlayStation Blog heeft Worldwide Studios baas, Hermen Hulst, benadrukt dat er deze maand echt begonnen wordt aan de filmopnames.

Columbia Pictures – ook van Sony – is betrokken bij deze productie en met de cast voor de film is Hulst helemaal tevreden, zo stelt hij in het gesprek. Naast dat de film voor fans van de franchise erg leuk zal zijn, moet het ook mensen bereiken die nog niet eerder van Uncharted gehoord hebben.

“We’re very excited. The Uncharted film starts shooting this month with Columbia Pictures. It’s got a great cast — Tom Holland, Mark Wahlberg, and recently announced Antonio Banderas. It’s going to be a really fun movie, [it] will help reach audiences who maybe haven’t heard of Uncharted before.”

Dat is niet het enige, achter de schermen wordt er ook gewerkt aan een tv-show van The Last of Us, wat Sony in samenwerking doet met HBO. Dit is dan slechts het begin van PlayStation Productions, want er zit nog veel meer aan te komen. Wat dat is, dat kon Hulst nog niet kwijt.