Het eerste seizoen in het vijfde jaar van Rainbow Six Siege is officieel van start gegaan nu Ubisoft Operation Void Edge heeft uitgerold. Dit seizoen gaat gepaard met de toevoeging van twee nieuwe Operators en diverse aanpassingen in de game.

Een leuk detail is dat Iana, een van de nieuwe Operators, uit Nederland komt. Oryx, de andere Operator, is afkomstig uit Jordanië en verder is een belangrijke vernieuwing voor de game dat de Oregon map volledig opnieuw ontworpen is.

Iedereen die de Year 5 Pass heeft, die heeft nu toegang tot de nieuwe Operators. Alle andere spelers moeten tot 17 maart wachten om de Operators in kwestie met in-game valuta aan te schaffen. De aanpassingen die met de update gemoeid zijn, alsook de vernieuwde map, die zijn nu voor iedereen beschikbaar.