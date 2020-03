Hideo Kojima en Norman Reedus zouden aanvankelijk samenwerken voor Silent Hills, maar door de breuk tussen Kojima en Konami is dat er nooit meer van gekomen. Toch zijn de twee gaan samenwerken en het resultaat kennen we allemaal: Death Stranding.

Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven, want Kojima en Reedus zijn met elkaar in gesprek om andere dingen te doen, zegt de acteur in een video van Wired. Nu hoeft dat niet per se een nieuwe game te betekenen, gezien Kojima al aangegeven heeft ook films te willen maken.

Gezien Reedus van oorsprong een film/serie-acteur is, kan het zomaar zijn dat hij met Kojima op dat gebied aan het kijken is of ze wat samen kunnen doen. Of het ook ergens toe zal leiden is nog afwachten, daar kan met Kojima behoorlijk wat tijd overheen gaan.