Het was weer eens tijd voor een goede oude Dragon Ball RPG, in plaats van een versus fighting game. Dit is terug te zien aan de verkoopcijfers van het jongste lid in de Dragon Ball-familie: Dragon Ball: Kakarot.

Uitgever Bandai Namco liet weten dat de game kortgeleden de twee miljoen verkopen wereldwijd is gepasseerd. Dat is een prima prestatie, aangezien de game natuurlijk pas op 16 januari van dit jaar uitkwam. Precies één maand geleden zat de game aan 1.5 miljoen verkopen, wat aangeeft dat de game nog steeds aardig goed verkoopt.

