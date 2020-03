Als je je wel eens in de wondere wereld van The Elder Scrolls Online begeeft, zul je vast gemerkt hebben dat er een gigantische patch is verschenen om de nieuwste uitbreiding, Harrowstorm, in te luiden.

Naast dat deze uitbreiding je extra content biedt, zorgt de bijgaande patch 2.00 ook voor een aantal performance upgrades en dat maakt het tot een gigantische update: maar liefst 66.9GB. Dat is groter dan ’n hele game!

Als je deze patch hebt binnengehaald, zul je merken dat de patch de al bestaande installatiebestanden vervangt. Hierdoor blijft je totale bestandsgrootte beperkt, en zal het zelfs iets minder worden dan voorheen.

Once this update is complete, you will see major improvements to the game’s load time and the speed at which assets are loaded into the world.

Most notably, this change dramatically reduces the patch sizes for all future updates, and it results in a major reduction of space taken up by the client on your machine’s hard drive. Our console players will feel this improvement most strongly, and PC/Mac players also benefit from this change.