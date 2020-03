De klok slaat dramatisch het middaguur aan, een bosje tuimelkruid waait over het zand en de revolvers zijn geladen… Jawel het is opnieuw tijd om het wilde Westen te betreden, want een nieuwe Red Dead Online actie is live gegaan. Rockstar beloont ditmaal spelers die vanaf nu tot en met 6 april bepaalde rangen weten te bereiken. Zowel groentjes als veteranen kunnen hiervan profiteren, gezien de beloningen erg verspreid zijn. Je kan ze hieronder nakijken:

Reach Rank 10 : Get a Reward for a free Hunting Bow and an Offer for 5 Gold Bars off the Bounty Hunter License

: Get a Reward for a free Hunting Bow and an Offer for 5 Gold Bars off the Bounty Hunter License Reach Rank 20 : Get an Offer for 50% off a Shotgun of your choice and an Offer for 50% off a Revolver of your choice

: Get an Offer for 50% off a Shotgun of your choice and an Offer for 50% off a Revolver of your choice Reach Rank 30 : Get a Reward for a free Machete & an Offer for 50% off a Repeater of your choice

: Get a Reward for a free Machete & an Offer for 50% off a Repeater of your choice Reach Rank 40 : Get an Offer for 40% off a Stable Stall and an Offer for 40% off a Horse of your choice

: Get an Offer for 40% off a Stable Stall and an Offer for 40% off a Horse of your choice Reach Rank 50 : Get a Reward good for 1 free Character Appearance Change plus an Offer for 50% off any Coat below Rank 15 and an Offer for 40% off a Tent for your camp site

: Get a Reward good for 1 free Character Appearance Change plus an Offer for 50% off any Coat below Rank 15 and an Offer for 40% off a Tent for your camp site All players beyond Rank 60 get a Reward for a free Navy Revolver, an Offer for 40% off a Camp Dog of your choice, an Offer for 50% off a Stable Stall and 5 free Moonshine Mash Refills

Daarnaast kan je momenteel ook profiteren van enkele knallende kortingen: revolver, repeater en rifle ammo nemen namelijk zo’n 40% minder dollars uit je portefeuille. Verder krijgen spelers die hun Twitch Prime account linken toegang tot een Collector’s Bag, een Polished Copper Moonshine Still Upgrade en een beloning voor 5 Moonshiner Role Ranks. Ten slotte krijgen PS Plus leden ook nog eens drie gratis Ability Cards die je zelf mag uitkiezen. Redenen genoeg dus om nog eens op je virtuele paard te springen!