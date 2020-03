Er is een nieuwe update voor Warhammer: Chaosbane verschenen die weer het een en ander toevoegt voor alle spelers. Deze update is geheel gratis voor iedereen die de game bezit. Naast een nieuw personage genaamd Keela, een dwarf engineer, is er ook een nieuw gebied binnen Chaosbane geopend.

Zoals in de onderstaande trailer is te zien, berust Keela veel op haar kennis van alles wat met wapens te maken heeft. Naast het gebruikelijke mêlee-geweld beschikt ze ook over allerlei vuurwapens die op korte en lange afstand zeer effectief kunnen zijn, mits goed toegepast.

Ook hebben we nu toegang tot de Forges. Dit nieuwe speelgebied zou garant moeten staan voor zo’n twee uur extra speelplezier. Tijdens het verhaal leren we meer over de Imperial Gunnery School en de hoofdstad genaamd Nuln.