Nog twee nachtjes slapen en dan kunnen fans van My Hero Academia weer aan de slag met een nieuwe game met de super-scholieren en diens rivalen in de hoofdrol. De serie is op dit moment al best wat gevorderd en kan ons al de nodige personages voorschotelen, iets wat met de voorgaande drie trailers al duidelijk werd.

In deze trailer werpen we echter een blik op wat oude bekenden die ook aanwezig waren in het eerste deel van My Hero One’s Justice. Onder anderen passeren Inasa Yoarashi, Shoto Todoroki, Himiko Toga en Ochaco Uraraka de revue. Check de trailer hieronder en tel maar alvast af tot aanstaande vrijdag wanneer My Hero One’s Justice 2 verkrijgbaar zal zijn.