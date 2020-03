Mocht je nu al klaar zijn met Warlords of New York, de nieuwste uitbreiding voor The Division 2 waar wij binnenkort nog even met een loep overheen gaan in onze special, is het speelplezier gelukkig nog niet afgelopen. Het eerste seizoen genaamd ‘Shadow Tide’ is namelijk ook van start gegaan.

Op dit moment kunnen we al jagen op een agent genaamd Neptune, die de The Division heeft verraden en op zijn eigen pad is gegaan. Door de komende weken heen zullen er wisselende doelwitten zijn. Daarnaast staan er ook drie Global Events op de planning, beginnend met Polarity. Dit evenement zal plaatsvinden van 24 maart tot en met 30 maart. Na een pauze zal Reanimated van start gaan, die plaats zal vinden van 5 mei tot en met 11 mei. Als laatste krijgen we dan Guardians, die op 26 mei begint en zal eindigen op 1 juni.

Naast al deze dingen om te doen is er ook wat nieuwe loot toegevoegd. Twee nieuwe gearsets, een nieuwe sticky bomb en een masker die jouw kans op een critical hit flink verhoogt. Dit alles wordt even mooi samengevat in de bijbehorende Season One Overview trailer, die door Ubisoft is vrijgegeven.