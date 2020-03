Het coronavirus grijpt als een dolle stier om zich heen en dat betekent dat ook evenementen het momenteel erg lastig hebben. Er zijn zelfs al gesprekken bij het Olympisch comité om de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio met een jaar uit te stellen. Je kunt je dan ook wel voorstellen dat game uitgevers elke dag met knikkende knietjes hun mailbox openen en bang zijn voor de annulering van de E3.

Deze annulering lijkt nu nabij, want Devolver Digital – die al een aantal jaren op een rij aanwezig is op de E3 en zelfs persconferenties houdt – meldt op Twitter dat het feest niet doorgaat. Zij schrijven “Cancel your E3 flights and hotels, y’all.”, duidelijke taal dus. Jason Schreier, inmiddels een welbekende journalist van Kotaku, meldt dat hij uit meerdere bronnen heeft vernomen dat de ESA vandaag de annulering aan gaat kondigen. Een andere journalist meldt ook dat ESA in gesprek is met uitgevers om een statement naar buiten te brengen.

Helemaal als een verrassing komt dit natuurlijk niet, maar omdat de E3 pas in juni is, was er nog enige hoop dat het coronavirus tegen die tijd over zou waaien. Gezien de drastische maatregelen in Italië en toenemende besmettingen in de Verenigde Staten, lijkt het alsof we nog maar aan het begin staan van een wereldwijde tegenslag.