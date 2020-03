NioH 2 is vanaf morgen officieel verkrijgbaar en dat de game de moeite waard is, dat blijkt wel. Het embargo op de reviews is nu opgeheven en dat betekent dat het internet volstroomt met reviews. Die pakken allemaal positief uit, want het hoogste cijfer is een 9.6 en het laagste een 7.5. Dat is ook gelijk het enige cijfer tot zover onder een 8.0.

Alle andere cijfers zijn dus een 8.0 of hoger, wat wel aangeeft dat het een echte topper is geworden, die zeker je aandacht, tijd en geld waard is. Meer weten over NioH 2? Check dan hier onze review.