Het hing al even in de lucht met het terugtrekken van verschillende partijen uit de E3, de toenemende zorgen omtrent het coronavirus en de noodtoestand in Los Angeles. Eerder vandaag wisten we al te melden dat er veel geruchten rondgingen over het annuleren van de beurs en zojuist heeft de ESA een officiële verklaring doen uitgaan.

De E3 van 2020 is officieel geannuleerd door de organisatie in overleg met alle betrokken partijen. Om de gezondheid van iedereen in de industrie te waarborgen is het niet verantwoord om de beurs doorgang te laten vinden en daarmee is het nu officieel van de baan.

Wat de uitgevers nu gaan doen als alternatief is nog te vroeg om te zeggen, hoewel wij de kans op livestreams met aankondigingen – zoals Nintendo Direct en State of Play – als een goed alternatief zien.