In mei 2019 kwam Assetto Corsa Competizione uit voor de pc. Console-gamers hebben even geduld moeten hebben, maar Kunos Simulazioni heeft laten weten dat de game deze zomer ook naar de PlayStation 4 en Xbox One zal komen.

De Italiaanse ontwikkelaar is bekend met racegames, want in 2016 gaven zij via 505 Games Assetto Corsa uit. Dit moest de ultieme GT racer worden, maar deze belofte werd niet helemaal ingelost. Met hun nieuwe game willen ze dit rechtzetten en om dat te realiseren gebruiken ze de Unreal Engine 4, waarmee de game er levensecht uit zal zien. Kunos Simulazioni is zelfs zo zelfverzekerd dat zij van mening zijn dat Assetto Corsa Competizione een nieuwe standaard zal zetten qua race-ervaring.

Ben je van plan om de game aan te schaffen? Dan loont het om te pre-orderen, want je krijgt dan het ‘Intercontinental GT Pack’, die na de lancering van de game alleen tegen betaling te verkrijgen is. De ontwikkelaar laat weten dat deze uitbreiding dan $14,99 zal kosten.

Er is ook nog een aankondigingstrailer van Assetto Corsa Competizione verschenen en die kan je hieronder checken.