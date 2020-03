Heb je nog niet eerder de kans gehad om in het laatste avontuur van Rockstar Games te duiken? Dan is de nieuwe PlayStation Store deal van de week erg interessant voor je. De game is momenteel in de aanbieding en die loopt tot volgende week woensdag.

Zowel de gewone game als de speciale editie – met wat extra content – zijn in de aanbieding. De actieprijzen zijn niet gek, dus doe er zeker je voordeel mee als je interesse in deze game hebt. Hieronder de prijzen en directe links naar de PlayStation Store.

Twijfel je? Check dan hier onze review.