Een van de veelbelovende games voor PlayStation VR is Marvel’s Iron Man en die game zal in mei verschijnen. Er bestaat echter een kans dat we de titel al voor de release even kunnen spelen middels een demo, gezien daarvan een vermelding is opgedoken op het Aziatische PlayStation Network.

PSN releases, een Twitter-account dat PlayStation Network updates volgt en daar melding van maakt bij bijzonderheden, heeft de toevoeging van Marvel’s Iron Man VR – Demo met id CUSA18303 aangetroffen, wat een duidelijke hint is. Ondanks dat er officieel nog niet over een demo is gesproken.

Gezien deze demo op het PlayStation Network is aangetroffen, een vermelding althans, is het aannemelijk dat er een demo in de pijplijn zit. Zodra we iets horen, laten we het weten.