Anderhalve week geleden kwam er een video uit van Sakura Wars die meer over het verhaal liet weten. Het ziet er naar uit dat SEGA van mening is dat zij dit niet goed genoeg gedaan hebben, want er is weer een ‘story trailer’ verschenen.

Sakura Wars kwam eind vorig jaar al uit in Japan, maar SEGA heeft even de tijd nodig om de game te vertalen voor het Westen. De ‘soft reboot’ van de reeks komt daardoor pas op 28 april in Europa uit.