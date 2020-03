Op 20 maart kunnen first-person shooter-fans niet alleen aan de slag met DOOM Eternal, maar ook zal DOOM 64 dan beschikbaar worden gesteld. Dit is echter niet zomaar een simpele port, want er is een geheel nieuw hoofdstuk aan toegevoegd.

Nightdive Studios – die verantwoordelijk is voor de port – heeft aan US Gamer laten weten dat het nieuwe hoofdstuk zich direct na het einde van de originele campagne afspeelt. De eindbaas die je verslaat heeft namelijk een zuster en zij doet er alles aan om je om te brengen. Versla je haar, dan krijg je wat geschiedenis van de serie te zien, die volgens de ontwikkelaar leuk is voor zowel fans als nieuwkomers.

DOOM 64 krijg je gratis als je de game pre-ordert, maar het spel zal ook los verkrijgbaar zijn in de PlayStation Store.