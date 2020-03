Metalhead Software bracht in 2015 Super Mega Baseball uit en wist daarmee goed te scoren. Er kwam zelfs een vervolg, alleen verschilde deze niet heel veel van zijn voorganger. De ontwikkelaar wil laten zien dat ze beter kunnen en hebben daarom een derde deel aangekondigd, die volgende maand al uitkomt.

De grootste toevoeging aan Super Mega Baseball 3 is een heuse ‘franchise mode’. Dit zorgt ervoor dat honkbal-fans een flinke tijd kunnen steken in hun favoriete team. Tevens is de user interface aangepakt en je zal meer mogelijkheden krijgen om je eigen teams en outfits te maken.

Super Mega Baseball 3 zal uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Nintendo Switch, en ondersteunt cross-play. Metalhead Studios heeft ook een demo op de planning staan, zodat gamers de game eerst even kunnen proberen voordat ze die aanschaffen.

De aankondiging van Super Mega Baseball 3 is samengegaan met het vrijgeven van een trailer en die kan je hieronder zien.