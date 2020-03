Gisterenmiddag werd bekend dat de ESA de E3 van dit jaar geannuleerd heeft. Daarmee wordt de jaarlijkse traditie doorbroken en hoewel verschillende partijen aangegeven hebben niet op de beurs aanwezig te zijn, waren er ook nieuwe plannen van terugkerende partijen.

Microsoft heeft al aangegeven zich op het annuleren aan te passen en een digitale showcase te organiseren voor de nieuwe games en console. Warner Bros. moet op zoek naar een nieuwe manier om zijn games aan te prijzen, want Kotaku meldt dat dit bedrijf de intentie had om een persconferentie te organiseren.

Dit zou de eerste keer zijn voor Warner Bros. en de reden daartoe is omdat ze veel te laten zien hebben. Jason Schreier schrijft op basis van drie bronnen dat de uitgever tijdens deze persconferentie de nieuwe Batman wilde onthullen, alsook een nieuwe Harry Potter-game. Daarnaast zou de uitgever nog over andere games het een en ander te melden hebben.

Warner Bros. heeft de afgelopen jaren niet buitengewoon veel games uitgebracht, maar als er een persconferentie georganiseerd wordt heeft een uitgever veelal veel te melden. Dat suggereert dat Warner Bros. veel op stapel heeft staan voor – naar verwachting – de next-gen consoles. Gezien de E3 is geannuleerd is het afwachten of ze voor een alternatief kiezen of dat ze tijdens de Gamescom een persconferentie organiseren.