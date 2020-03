Het is jaren geleden dat we een goede Tony Hawk-game zagen verschijnen en nadat de samenwerking met Activision ophield leek de franchise dood te zijn. Een nieuw opgedoken gerucht doet echter vermoeden dat er weer een nieuwe game met deze skateboard legende in ontwikkeling is.

Een punkband genaamd The Death Set was nogal enthousiast en liet via Facebook weten dat ze vijf tracks hebben gelicenseerd aan de nieuwe Tony Hawk-game. Daarover zouden we binnenkort meer horen, aldus de band.

Het bericht is inmiddels weer offline gehaald, wat doet vermoeden dat de band een NDA gebroken heeft. Of het hier dan om een game van Activision gaat of van een andere partij is niet duidelijk, ook is niet duidelijk of het om een console game gaat. We houden je op de hoogte.