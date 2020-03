De release van NioH 2 is nu erg dichtbij, morgen is het immers zo ver. Wij zijn erg tevreden over de game en beoordelen het met een uitstekend cijfer. Om de aanstaande release te vieren heeft Koei Techmo een launch trailer vrijgegeven.

In deze launch trailer worden we geïntroduceerd tot verschillende personages en er komen veel verschillende Yokai en andere vijanden voorbij. Er valt genoeg te zien in de trailer die zeker het bekijken waard is. Wel moeten we zeggen dat de launch trailer aan het einde een spoiler bevat die je wellicht wilt vermijden. Kijken kan altijd, maar je bent in ieder geval gewaarschuwd.

De tweede video betreft de openingsvideo van de game, wat je dus als eerste te zien krijgt zodra je NioH 2 opstart.