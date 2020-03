Het is al een lange tijd geleden sinds de Saints Row-franchise een nieuw deel kreeg. Eerder werkte ontwikkelaar Volition aan de spin-off Agents of Mayhem dat wisselend ontvangen werd door diverse media. Sinds vorig jaar wordt er volgens THQ Nordic hard gewerkt aan een nieuwe Saints Row-game. Wanneer we dit deel mogen verwachten, is nog onduidelijk.

Wel is er plots een Saints Row: The Third remaster verschenen bij retailer GameFly. Deze pagina is inmiddels offline gehaald, maar er zijn gelukkig screenshots van de pagina genomen en via Twitter gedeeld. Volgens deze pagina zou deze remaster al op 7 mei moeten verschijnen voor de PS4 en Xbox One. Wanneer dit bevestigd wordt, hoor je daar van ons uiteraard meer over.