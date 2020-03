Dit jaar staat de release van de PS5 op het programma en er zijn tot nu toe een beperkte hoeveelheid games aangekondigd voor de nieuwe console. Een van die aangekondigde games is Outriders, dat ontwikkelt wordt door People Can Fly, bekend van Bulletstorm. We weten nog niet heel veel over de game, maar er is nu wel weer wat nieuwe gameplay van verschenen.

Een aantal streamers werden namelijk uitgenodigd in Polen om met Outriders aan de slag te gaan en zij delen hun ervaring met de game in de onderstaande video. Tussen het interview door zien we hier en daar wat nieuwe beelden, alsook gameplay. Verderop zien we zelfs een eerste glimp van een nog niet eerder vertoond baasgevecht. Hieronder kan je de zojuist benoemde video bekijken, die wat meer van Outriders laat zien.