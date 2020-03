Update: het evenement is uitgesteld, zie onderstaand statement van de organisatie.

“Met pijn in het hart moeten wij melden dat we hebben moeten besluiten onze 10e editie te verplaatsen naar de zomer. Tot gisteren was er nog geen verbod op grote evenementen, maar het is niet meer verantwoord om ons event in de huidige situatie door te laten gaan. Door de onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van het virus dat volledig buiten de macht van Easyfairs valt, is het onmogelijk geworden om Dutch Comic Con op de oorspronkelijke data te organiseren. Ons evenement trekt ruim 40.000 bezoekers, waarvan wij de veiligheid en gezondheid willen en moeten waarborgen. We snappen dat dit een teleurstelling is voor alle betrokkenen die er met ons weer een feest van wilden maken. Tegelijkertijd vertrouwen we erop dat iedereen onze beslissing respecteert en dat we het jubileum alsnog samen zullen vieren op 4 en 5 juli”

Origineel artikel:

Het coronavirus heeft behoorlijk wat impact op alle evenementen, maar wat we hier in Nederland zien is dat men vooral afwachtend is en pas ingrijpende beslissingen neemt op het laatste moment. Zo staat er eind deze maand, op 28 en 29 maart, de Dutch Comic Con gepland, maar de kans is groot dat deze ook geannuleerd zal worden. Helemaal nu Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, heeft besloten een reisverbod op te leggen van en naar Europa.

De Dutch Comic Con luistert vooral naar het RIVM en volgt slechts het advies op dat gegeven wordt. Het kan echter gebeuren dat standhouders zelf al besluiten niet te komen, mocht de beurs dan alsnog doorgaan kan het een leeg tafereel worden.

Mocht je dus een kaartje hebben gekocht, blijf dan vooral goed de officiële communicatie in de gaten houden, want de kans is aanwezig dat de beurs wordt afgelast. Zelf gaf de organisatie ons de onderstaande statement: