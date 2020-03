De Warzone modus voor Call of Duty: Modern Warfare blijkt een groot succes te zijn. Na de (gratis) release van afgelopen dinsdag heeft Activision de eerste cijfers gecommuniceerd en daaruit blijkt dat er in 24 uur maar liefst 6 miljoen spelers zijn geweest die in deze modus zijn gedoken.

Een bijzonder goede prestatie, ook van de servers die de enorme toestroom van spelers over het algemeen goed aangekund hebben. Wat natuurlijk helpt bij dit succes is dat de game van zichzelf al heel veel spelers kent én dat de modus gratis is voor iedereen. Hierdoor zal het totale aantal spelers ongetwijfeld nog verder gaan oplopen.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.

Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020