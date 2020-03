Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat HBO en Naughty Dog werken aan een tv-serie van The Last of Us. Nu is bekend geworden wie de muziek zal verzorgen.

Gustavo Santaolalla is de man achter de soundtrack van beide The Last of Us-games en hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de muziek van de aankomende tv-serie. Hier was vooral Neil Druckmann heel erg blij mee, die dat direct op Twitter liet weten.

Wie er verder wordt aangetrokken om de serie gestalte te geven is nog niet bekend, maar dat zal in de loop der tijd vanzelf duidelijk worden.