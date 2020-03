Op dit moment is het mogelijk om met maximaal 150 spelers de Warzone modus van Call of Duty: Modern Warfare te spelen. Eerder was er al sprake van dat dit aantal mogelijk omhoog zou gaan naar 200 en het blijkt dat Infinity Ward daar nu al mee bezig is.

Intern heeft de ontwikkelaar inmiddels al matches voor 200 spelers draaiende en ze hebben de intentie om dat naar de game te brengen. Dat zegt Patrick Kelly, co-studio hoofd van de ontwikkelaar, in gesprek met USA Today.

“Actually, I can tell you we are already playing with 200 players. We are going to release that a little bit later.”

Verder hebben spelers gevraagd of er een mogelijkheid kan komen om in grotere squads te spelen en ook dat is iets waar naar gekeken wordt. Of er ook grotere squadopties naar de game komen is vooralsnog afwachten.

“I can tell you we have four- and five-player squads we are already playing with. But we want to launch with something we know works really well and we have tested to the nines and then play around with these different team sizes.”