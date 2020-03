Assassin’s Creed: Odyssey is inmiddels al een lange tijd verkrijgbaar en de ondersteuning voor de game qua nieuwe grootschalige content is ten einde gekomen. Dat betekent niet dat Ubisoft de game laat voor wat het is, want er is een nieuwe update uitgerold en er komt een nieuwe skinset naar de game.

De update, 1.5.3, kent een korte changelog die we hieronder hebben neergezet. De nieuwe skinset heeft alles te maken met een oude bekende, zo komt de Roman Set van Ezio Auditore da Firenze naar Assassin’s Creed: Odyssey. Deze set bestaat onder andere uit een zwaard en natuurlijk de iconische kledij van het personage.

Wanneer de Ezio content precies verschijnt is nog niet bekend en om dat te bemachtigen zul je aan bepaalde community activiteiten moeten deelnemen. Die zullen binnenkort bekendgemaakt worden.