Liefhebbers van rally-games kregen vorig jaar het indrukwekkende DiRT Rally 2.0 voorgeschoteld. Heb je deze game toen gemist en ben je van plan om deze eerdaags aan te schaffen, dan loont het wellicht om even iets langer te wachten. Op 27 maart komt namelijk de Game of the Year-editie van DiRT Rally 2.0 uit .

Zoals je gewend bent van Game of the Year-uitgaves, bevat ook die van DiRT Rally 2.0 de originele game inclusief alle content die na de lancering is toegevoegd. Het gaat in totaal om 81 auto’s en 26 locaties. Hierbij zit ook het Colin McRae Flat Out pakket inbegrepen, dat is uitgekomen ter herdenking aan de legendarische Engelse coureur.

De wat oudere gamers onder ons kennen deze naam wellicht nog van de bekende Colin McRae Rally-titels. Deze games kwamen onder andere uit voor de eerste PlayStation, Game Boy Advance en PSP, wat tevens de voorloper was van de DiRT-franchise.

Om de aankondiging van de Game of the Year-editie van DiRT Rally 2.0 te vieren is er een trailer vrijgegeven.