Season of the Worthy is eerder deze week van start gegaan in Destiny 2 en dit seizoen markeert ook de terugkeer van Trials of Osiris. Deze PvP-modus gaat vandaag live in de game en om precies te zijn zal dat vanavond om 18:00 uur zijn.

Dat kan natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan en daarom heeft Bungie een nieuwe trailer uitgebracht. Daarnaast heeft de ontwikkelaar aangegeven welke zaken binnen Trials of Osiris terugkeren en die hebben we op een rijtje gezet.