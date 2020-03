CD Projekt RED is op dit moment druk bezig met Cyberpunk 2077, maar dat is niet de enige game waar ze mee bezig zijn. President Adam Kiciński heeft dat in een interview met Stooq laten weten.

Dat een ontwikkelaar met meer games bezig is, is niet ongebruikelijk, maar Kiciński liet ook doorschemeren wat ze aan het doen zijn. De man vertelde dat ze in twee werelden werken. De een is natuurlijk Cyberpunk en de andere is The Witcher en de games die ze willen maken horen in deze werelden thuis.

Het is een wat cryptische uitspraak, maar daarmee lijkt Kiciński aan te geven dat er al aan een nieuwe The Witcher gewerkt wordt. Of anders, er staat een nieuwe Witcher-game gepland.