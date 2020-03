Het blijft ieder jaar een strijd tussen FIFA en PES wie de meeste licenties binnen weet te slepen. Over het algemeen is FIFA altijd de winnaar in deze oorlog, maar PES kent dit jaar ook een paar exclusieve rechten. Zo heeft Konami de rechten voor het EK 2020 verworven, wat al snel richting de game gaat komen.

Op 30 april zal PES 2020 een update ontvangen die het Europees Kampioenschap met zich meebrengt en dat geheel kosteloos voor de spelers van de game. Dit levert 55 landenteams op, alsook speciale EK-content. Zo mag je het EK-toernooi verwachten, wat nieuwe stadions, de officiële bal en de trofee.

Tot slot zullen er ook online challenges worden toegevoegd, maar hier heeft Konami nog geen details over bekendgemaakt. De bovenstaande afbeelding geeft je een helder overzicht wat je kunt verwachten van deze EK-update. De vraag is alleen of het EK überhaupt doorgaat nu het coronavirus om zich heen grijpt… Hoe dan ook, spelers van de game kunnen het toernooi in ieder geval digitaal gaan beleven.