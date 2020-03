Aan het eind van deze maand mogen we Persona 5 Royal verwachten en die uitgave geeft spelers het volledige Persona 5-pakket. Naast alle content bevat deze editie ook wat nieuwe features en op technisch vlak is het geheel ietwat verbeterd. Mocht je echter geen idee hebben wat je kan verwachten van de game, dan helpt de onderstaande trailer je wellicht.

Atlus heeft een nieuwe trailer vrijgegeven die kort, maar krachtig is en wat meer over het verhaal uit de doeken doet. Als Phantom Thief is het aan jou om de wereld te veranderen en dat zal je met behulp van de andere Phantom Thieves moeten doen. Steel de harten van anderen om hen zo van gedachten te veranderen en te strijden voor al het goede in de wereld.

Persona 5 Royal verschijnt op 31 maart. Onze ervaring met de game kun je hier lezen.