Kom op, wie houdt er nu niet van een ouderwets potje knallen? En dat razendsnel terwijl het bloed en de ingewanden van allerlei duivelse schepsels uit de krochten van de hel je om de oren vliegen. Over een weekje kunnen we eindelijk, na het eerdere uitstel, aan de slag met DOOM Eternal. En de jongens bij id Software hebben er volgens ons ook zin in, gezien het nieuwe beeldmateriaal wat we voorgeschoteld krijgen.

De eerste trailer laat ons zien hoe we de beste demonen-killer kunnen worden met een kleine samenvatting van een aantal van de nieuwe en terugkerende features in DOOM Eternal. id Software gaf eerder al aan te denken dat dit hun beste game ooit gaat worden. Wat dat betreft hebben ze dus wat waar te maken!

De tweede trailer die we voor jullie hebben is de launch trailer, hoewel we nog een weekje moeten wachten op de game. Ach, voor je het weet is het 20 maart en kunnen we allemaal aan de slag met DOOM Eternal. Beschouw deze trailer dus als een lekkere opwarmer terwijl je wacht.