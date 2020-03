Mocht de titel Disaster Report je niet veel zeggen, dan kunnen wij dat goed begrijpen. De eerste twee delen werden hier in Europa namelijk onder heel andere namen uitgebracht en het derde deel werd zelfs alleen in Japan uitgebracht. Maar nu maakt Disaster Report 4: Summer Memories zijn opwachting om richting ons te komen.

Centraal in deze titel staan natuurrampen, waarin jij als speler mensen moet redden of misschien het leven nóg zuurder kan maken. Dit heeft allemaal te maken met de keuzes die je maakt, die in de onderstaande trailer nog even uitgelicht worden. Disaster Report 4: Summer Memories verschijnt op 7 april voor onder andere de PlayStation 4.