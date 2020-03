Een game waar duizenden mensen om vroegen krijgt eindelijk een nieuwe release. De game Blade Runner is immers één van de beste point & click games ooit gemaakt. Nightdive Studios heeft de fans gehoord en heeft bevestigd dat we dit jaar een remaster mogen verwachten in de vorm van Blade Runner: Enhanced Edition.

Nightdive Studios specialiseert zich in heruitgaves van diverse games. Zo hebben zij eerder al remasters van Turok en System Shock op de markt gebracht. Blade Runner: Enhanced Edition zal op dezelfde engine als de twee eerder genoemde games draaien, de in-house ‘KEX engine’. Veel is er verder nog niet bekend, maar dit is er één die wij voor jullie in de gaten zullen houden.