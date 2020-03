Afgelopen woensdag kwam het nieuws naar buiten dat de ESA besloten had de E3 van 2020 te annuleren vanwege de toenemende zorgen omtrent het coronavirus. Een verstandig besluit wat in lijn ligt met wat overheden wereldwijd doen; het verbieden dan wel beperken van grote bijeenkomsten. Tegelijkertijd was de beurs al een beetje op zijn retour aan het gaan door andere gebeurtenissen. Zo zou Sony dit jaar voor het tweede jaar op rij niet aanwezig zijn. Geoff Keighley annuleerde zijn E3 Coliseum evenement en kort daarna trok een creatieve partner zich terug uit de organisatie.

Verschillende uitgevers zijn in de afgelopen jaren al overgestapt naar eigen evenementen. Zo organiseert EA al pakweg vijf jaar EA Play dat los van de E3 staat. Bethesda zet grootse persconferenties op en gebruikt de ruimte op de beursvloer voornamelijk als galerij met zo nu en dan beperkte plekken om een nieuwe game te spelen, gezien de focus op de persconferentie/show ligt. Met het toelaten van consumenten op de beursvloer is ook de vibe veranderd en daardoor verkeert de beurs een beetje in een identiteitscrisis.

Het terugtrekken van uitgevers uit de beurs is een langzaam proces geweest en heeft niet direct heel veel impact op de E3 gehad. Nu de beurs echter is geannuleerd moeten uitgevers op zoek naar andere manieren om hun games aan de wereld voor te stellen. Het meest logische scenario is dat partijen als Ubisoft, Square Enix, Microsoft, Bethesda, EA en anderen het voorbeeld van Nintendo en Sony volgen door hun nieuws gewoon in een video te verwerken en dat te streamen.

Op deze manier krijgen we alsnog een E3, zij het in digitale vorm en wellicht wat meer gespreid zodat het voor iedereen die sowieso thuisbleef alsnog een bijzonder moment kan worden. In die zin is het gemis van een daadwerkelijke beurs prima op te vangen, maar daar komt nog een ander aspect bij kijken. De uitgevers die nu miljoenen spenderen aan een persconferentie, booth op de showvloer en meer, houden dat geld in de zak. Als ze via een digitale showcase hetzelfde bereik genereren, dan kan je je natuurlijk afvragen wat de toegevoegde waarde is van het fysieke gebeuren.

In dat kader is het niet gek om te veronderstellen dat meer uitgevers op de digitale tour gaan, puur omdat het goedkoper is en ze hetzelfde bereik kunnen realiseren. Met een E3 in identiteitscrisis, partijen die zich steeds meer terugtrekken en de hoge kosten die ermee gemoeid zijn voor alle betrokkenen, kan de vraag gesteld worden of het überhaupt in de toekomst nog wel rendabel dan wel praktisch is. Met dat idee vandaag de stelling voor deze Jouw mening.

Mee eens? Denk je er totaal anders over? Of is het moment – vanuit traditioneel oogpunt gezien – te belangrijk om nu gelijk af te schrijven en zijn de uitgevers volgend jaar weer allemaal present, omdat het voor iedereen jaarlijks het moment is om naar uit te kijken? Of wordt het nog meer een hybride vorm waarbij persconferenties uitsluitend streams worden en dat de beurs er enkel is om de games te spelen? Laat het hieronder weten.