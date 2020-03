Het is onduidelijk wat Activision dit jaar allemaal in de pijplijn heeft zitten, behalve dat er eind dit jaar natuurlijk een nieuwe Call of Duty uitkomt. Het kan echter zijn dat de eerste details die nu door een insider gelekt worden kloppen, gezien het allemaal erg plausibel klinkt.

TheGamingRevolution, een insider in de Call of Duty-scene, heeft via Twitter laten weten waar de uitgever zoal mee bezig is. Zo zou er een remaster van Tony Hawk’s Pro Skater in ontwikkeling zijn – wat aansluit op een eerder gerucht – en de nieuwe Call of Duty heeft als projectnaam ‘PROJECT ZEUS’.

Ook is Modern Warfare 2 Remastered in ontwikkeling, zoals we eerder al lieten weten en Sledgehammer Games werkt aan een free-to-play Call of Duty game voor 2021. Verder zou er nog aan een PvP Crash Bandicoot game gewerkt worden en een remaster van Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex. Afsluitend: er zou een nieuw IP in de maak zijn dat als vervanger van Destiny moet fungeren.

Gezien deze insider eerder al correcte details van Call of Duty: Warzone wist te melden, kunnen we deze bron enigszins als betrouwbaar zien. Desalniettemin is niets van het bovenstaande bevestigd, dus neem het vooralsnog met een korrel zout.