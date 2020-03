Remedy Entertainment bracht in 2019 de game Control uit en na de release zouden we meerdere uitbreidingen mogen verwachten. De eerste uitbreiding komt nu snel dichterbij, want de release staat voor 26 maart gepland, zo heeft de ontwikkelaar laten weten.

In deze uitbreiding zullen spelers in de geschiedenis van ‘The Oldest House’ duiken om meer antwoorden op verschillende vragen te krijgen. Veel meer weten we niet over de uitbreiding, wel hebben we een teaser voor je die je hieronder kan checken.

De tweede uitbreiding (AWE) verschijnt ergens halverwege dit jaar, daar is momenteel nog geen concrete releasedatum voor.