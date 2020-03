Konami en Hideo Kojima waren bezig met een nieuwe telg in de Silent Hill-franchise, maar dat ging niet door en dat verhaal is iedereen inmiddels wel bekend. Nu jaren later is er toch weer een sprankje hoop dat de geliefde horrorserie terugkeert, want nieuwe geruchten geven aan dat Sony een drijvende kracht is achter het terugbrengen van de franchise en het herstellen van de relatie tussen Konami en Kojima.

De website Relyonhorror meldt – net zoals een andere bron – dat Konami op zoek is geweest naar ontwikkelaars om een nieuwe Silent Hill te maken. Dit met ondersteuning van Sony om de franchise terug te brengen, hoogstwaarschijnlijk te starten met een exclusieve game voor de PlayStation 5. Daarnaast zou Masahiro Ito, de ontwerper van monsters voor de eerste vier delen, betrokken zijn bij de ontwikkeling van de game.

Tevens zouden Keiichiro Toyama (director en schrijver van het origineel) en Akira Yamaoka (componist) ook terug zijn. Onder leiding van deze drie zou de franchise een soft-reboot krijgen en de ontwikkeling zal in-house bij Sony Japan Studio plaatsvinden. Dat sluit aan bij een eerder gerucht dat Sony bezig zou zijn met een nieuwe horrorgame. Tegelijkertijd zou naast de soft-reboot ook Silent Hills gepusht worden.

Sony zou betrokken zijn geweest als drijvende kracht om de relatie tussen Konami en Kojima Productions te herstellen, zodat ze Silent Hills opnieuw tot leven kunnen wekken. Deze game is nog niet in ontwikkeling, maar de bedoeling is dat het gebruik zal maken van PlayStation VR op de PlayStation 5. Hierbij zou Sony de game aan Kojima gepitched hebben als een titel die in lijn ligt met wat Telltale en Supermassive maken: een verhaalgedreven game waarbij Kojima de volledige creatieve vrijheid krijgt.

Of dat doorgaat is afwachten, de enige game die echt in ontwikkeling is, is de reboot van de franchise die bij SIE Japan Studio ligt. Verder wordt er nog gesteld dat Sony er niet op uit is om het IP te verwerven, maar dat zij en Konami actief samenwerken omtrent deze franchise. De bronnen van de genoemde website die dit melden zouden betrouwbaar moeten zijn, neem het desondanks met een korreltje zout.