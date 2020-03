Kojima Productions en Sony PlayStation brachten eind vorig jaar Death Stranding uit, een unieke titel die behoorlijk hoge cijfers kreeg. De game is een aantal jaren in ontwikkeling geweest met financiering van Sony, maar het lijkt erop dat de weg tot het eindresultaat niet zonder hobbels is geweest.

Op Resetera schrijft Dusk Golem – een insider – dat hij heeft vernomen dat er wat discussie was tussen Sony en de ontwikkelaar. De game zou aanvankelijk duisterder zijn geweest en nog meer naar horror neigen, waardoor het in eerste instantie een hele andere game was.

Anderhalf jaar voor de release heeft de ontwikkeling een soft-reboot gehad, omdat Sony en Kojima het niet over alles eens waren. Ook waren andere studio’s onder de vleugel van Worldwide Studios wat gepikeerd, omdat ze minder geld voor de ontwikkeling van hun games kregen dan Kojima. Dit heeft ervoor gezorgd dat Death Stranding uiteindelijk geen PlayStation 5 game is geworden en dat de release scherper werd gesteld.

Ook zou de game een flop zijn, want waar het in eerste instantie goed verkocht schijnen er nu nog 3 miljoen onverkochte exemplaren te liggen. De verkoop is na de goede start vrij snel tot vertraging gekomen en verloopt nu ‘kruipend’. Het resultaat is dat de game het niet zo goed gedaan heeft als men verwacht had.

Dit is de globale omschrijving van wat er achter de schermen zoal gespeeld heeft en er schijnen veel meer details te zijn. Die kan/wil Dusk Golem echter niet delen en ook heeft hij hetgeen hij schrijft niet kunnen verifiëren, dus of het 100% kloppend is valt te betwijfelen. Desalniettemin een opmerkelijk verhaal, maar neem het met een korrel zout.