Square Enix brengt begin april de langverwachte remake van Final Fantasy VII uit en om de promotie een beetje aan te zwengelen komen ze binnenkort met een leuke extra voor PlayStation Plus abonnees. Iedereen die lid is van de service krijgt een gratis dynamisch thema van de game, maar wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk.

Om alvast een glimp van het thema te tonen heeft Square Enix een voorbeeld via Twitter gedeeld, zie hieronder. Dat is overigens niet het enige thema dat je kunt bemachtigen, ook de demo downloaden levert een gratis thema op, die je op 10 april kunt downloaden. Verder krijg je nog een thema bij een pre-order, mocht je ze allemaal willen hebben.

The second of three dynamic #PS4 theme we'd like to show you today focuses on the city of Midgar in #FinalFantasy VII Remake and also features our main protagonist Cloud Strife!

This will be available for free to all PS+ users soon! #FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020