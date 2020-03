Op 19 maart kunnen we weer op de digitale motor stappen en deelnemen aan de gevaarlijkste motorrace ter wereld: de TT Isle of Man. Na het eerste deel is KT Racing aan de slag gegaan met een vervolg die in alle opzichten beter moet zijn en dat laat de ontwikkelaar graag aan ons zien.

Zodoende zijn er twee nieuwe video’s uitgebracht waarin we de free-roam optie uitgebreid te zien krijgen, alsook de carrière modus die je als coureur zult doorlopen. Beide trailers zijn voorzien van uitleg, zodat je een helder beeld krijgt van wat er straks allemaal mogelijk is in de racer.

Free-roam trailer

Carrière modus