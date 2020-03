Als je het voorbije jaar ook maar enigszins de wondere wereld van anime hebt gevolgd, heb je waarschijnlijk wel al eens gehoord van “Kimetsu no Yaiba”, oftewel “Demon Slayer”. De Demon Slayer manga is vandaag de dag immens populair, met meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren tijdens dit laatste fiscale jaar. Dit succes kwam hoogstwaarschijnlijk ook wel voort uit de anime-adaptatie die extreem goed ontvangen werd. Die populariteit heeft er nu voor gezorgd dat Demon Slayer binnenkort ook in gamevorm verkrijgbaar zal zijn.

Dit nieuws werd gepost via een afbeelding op Twitter, waarbij er jammer genoeg weinig concrete info wordt gegeven. Wel weten we dat de game “Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan” zal heten en dat deze voor 2021 op de planning staat. Daarnaast wordt expliciet vermeld dat we de game op de PS4 zullen kunnen spelen, maar een mogelijke PS5-versie is uiteraard niet uit den boze.

Als het op gelicentieerde anime-games aankomt, krijgen we vaak te maken met een arena fighter die, meer dan eens, door Bandai Namco wordt uitgegeven. Momenteel weten we nog niet of dit ook bij Demon Slayer het geval zal zijn, maar we zouden niet verbaasd zijn als dit zou blijken te kloppen. We kijken er alleszins naar uit om zelf onze eigen carrière te starten in het Demon Slayer Corps, want geef toe: waterdraken kunnen ademen wil toch iedereen?