Heb je ooit al eens willen weten wat er zoal omgaat in het brein van de creatieve genieën achter NioH 2? Wel, dan heb je even geluk: om de succesvolle release van NioH 2, de prequel op NioH uit 2017, te vieren, werd een toch wel erg uitgebreide documentaire online gezet. Een uur lang word je immers rondgeleid achter de schermen en krijgen we exclusieve beelden te zien van wat er zoal speelde.

De documentaire werd gepubliceerd door Archipel, in samenwerking met Game*Spark, en zoomt in op de laatste ontwikkelingsmaanden van de game door de ogen van regisseur en producer Fumihiko Yasuda. Uiteraard passeren nog vele andere leden van de cast en crew de revue, die ook hun visie op de game en de ontwikkeling ervan geven.

NioH 2 is vanaf nu verkrijgbaar en wist bijna unaniem indruk te maken. Ook wij waren fan, dus lees zeker onze review even na als je interesse hebt in de game. De documentaire waarvan sprake kan je hieronder integraal bekijken.