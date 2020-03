Als het aankomt op anime brawlers beleven fans van het genre momenteel hoogdagen. Zo kregen we eerder al de release van One Punch Man: A Hero Nobody Knows, waar we jammer genoeg niet erg enthousiast van werden, maar vanaf nu is ook My Hero One’s Justice 2 eindelijk verkrijgbaar.

Om ons helemaal onder te dompelen in de flitsende wereld van My Hero Academia, loste Bandai Namco een launch trailer voor de game. Deze trailer introduceert enkele belangrijke personages en toont ons bovendien ook nog eens enkele sfeervolle actiescènes. Zoals we inmiddels al van My Hero Academia gewend zijn, krijgen we hierbij uiteraard extreem veel schreeuwende personages tijdens verschillende epische confrontaties. Tussen al het geschreeuw door krijgen we bovendien ook wat informatie over het verhaal van de game.

My Hero One’s Justice 2 is vanaf nu verkrijgbaar voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Momenteel wordt de game grondig door ons getest, dus je kan onze review hier binnenkort verwachten.